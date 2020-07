Due persone sono finite in ospedale dopo un incidente in provincia di Pisa. Due auto si sono scontrate frontalmente a Mezzana (San Giuliano Terme) sulla strada Vicarese. Una delle due vetture si è ribaltata, entrambi i veicoli hanno riportato gravi danni. Un ventenne e una cinquantenne sono rimasti feriti e sono stati portati in codice giallo al pronto soccorso. Sul posto la Pubblica Assistenza di Pisa.