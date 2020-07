Giovane ciclista investito, la vicinanza di Castelfranco di Sotto

Il ragazzo che ieri mattina è stato investito da un 19enne di Vecchiano in viale Bernardini a Lido Camaiore (qui la notizia) è di Castelfranco di Sotto.

A scriverlo, il sindaco di Gabriele Toti: "Ieri mattina un’auto sul lungomare di Lido Camaiore ha investito un ragazzo di 21 anni di Castelfranco. L'investitore, che in un primo momento era fuggito, si è poi costituito ieri nel tardo pomeriggio.

Il ragazzo è ancora ricoverato in ospedale a Livorno in terapia intensiva. Questa mattina ho parlato con la sua fidanzata per manifestarle la mia vicinanza e l’augurio di una pronta guarigione da parte della nostra comunità. Forza! Ti siamo vicini!"