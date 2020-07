Accoltellato al parco delle Cascine, ferito 22enne

Un ventiduenne è stato accoltellato a Firenze, al parco delle Cascine. Il giovane, originario del Gambia, ha riportato lesioni guaribili in venti giorni su collo, testa e torace. La polizia afferma che ad aggredirlo sarebbe stato un gruppo di stranieri a lui sconosciuto e che non ci sarebbe stato un vero movente. A dare l'allarme alla questura è stato il 118 intervenuto dopo la segnalazione di un uomo che ha spiegato di aver trovato il 22enne a terra ferito in un'aiuola in viale degli Olmi, vicino alla fermata della tramvia.