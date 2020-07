Incidente quest'oggi alle 13.30 in Fi-Pi-Li, nel tratto tra le uscite di Montopoli e Santa Croce in direzione Firenze. Sul posto due ambulanze delle Pubbliche assistenze di Montopoli e Castelfranco di Sotto. Per l'incidente, di cui non sono ancora note le dinamiche, ci sono state due persone soccorse. Per quanto riguarda la viabilità, si segnalano 3 km di code.