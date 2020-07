Istituito dal Consiglio comunale il premio 'Firenze 2020'

Il Consiglio comunale ha approvato la delibera del presidente del Consiglio comunale Luca Milani che istituisce il premio “Firenze 2020”.

“Nel periodo del lockdown – ha spiegato il presidente del Consiglio comunale Luca Milani – venne istituito un tavolo, il “Patto per la Città” che, come primo atto, propose l’istituzione di una onorificenza per tutte quelle persone che si stavano impegnano in città e si stavano sacrificando per il bene degli altri. Il primo a proporre il riconoscimento è stato il coordinatore del centrodestra Ubaldo Bocci e la proposta fu subito accettata. Un modo per ringraziare quanti si stavano adoperando, e lo stanno facendo ancora, nel nostro sistema sanitario. Da questo tavolo è nata la mozione che andava ad impegnare il Consiglio comunale per promuovere un regolamento ed istituire un premio denominato poi “Firenze 2020”. Stiamo attraversando la Storia – ha aggiunto il presidente del Consiglio comunale Luca Milani – un periodo determinante che ci verrà ricordati, dalle generazioni future, per un passaggio come avvenne a Firenze con l’alluvione del 1966. Si usa dire chi è nato prima e chi è nato dopo quell’immane tragedia: chi l’ha vissuta e chi l’ha sentita raccontare. Questo è ciò che accadrà anche dopo quanto abbiamo vissuto negli ultimi mesi. Il premio del Consiglio comunale – ha concluso il presidente Luca Milani – è in favore di tutte quelle persone che si sono adoperate in questa fase storica. Contestualmente la delibera prevede anche un regolamento. Verrà istituito anche un albo dove verranno ricordate le persone e gli enti che riceveranno il premio anno dopo anno”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa