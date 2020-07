Lavori a Villa Reghini e al nido di Vitolini, servizi ripartiranno a fine settembre

Nei giorni scorsi, sono partiti a Vinci i lavori di riqualificazione di Villa Reghini, in piazza della Pace 1 a Sovigliana e dell'edificio che ospita il nido d'infanzia “Piccino Picciò”, in via della Libertà 48 a Vitolini.

Per quanto riguarda il nido di Vitolini, l'intervento prevede la realizzazione di opere edili finalizzate all’adeguamento antincendio delle strutture dell’edificio e alcune opere impiantistiche quali la realizzazione di un nuovo impianto di rilevazione fumi e l'integrazione dei corpi illuminanti di emergenza con nuovi apparecchi a led a basso consumo. Inoltre, sarà installato un impianto fisso di rivelazione automatica di incendio in tutti i locali dell’edificio.

Anche su Villa Reghini i lavori interesseranno l'adeguamento alle norme antincendio della struttura. In particolare, saranno apportate alcune modifiche edili per migliorare l'areazione di locali, vano scale e vano ascensore. Inoltre, sarà sostituita la centrale termica dello stabile.

Entrambi i cantieri, programmati appositamente dall'Amministrazione comunale vinciana per l'estate, si sarebbero dovuti concludere entro settembre, quindi prima dell'inizio dell'anno educativo 2020-21. Purtroppo, però, l'emergenza sanitaria da Covid-19 e tutte le difficoltà che ne sono conseguite, hanno provocato un ritardo nella programmazione dei lavori.

“L’anno 2020 non è un anno semplice da gestire - scrive in una lettera rivolta alle famiglie l'assessore all'Istruzione del Comune di Vinci, Chiara Ciattini - Perché l’emergenza sanitaria per l’epidemia da Covid-19 ha stravolto le nostre abitudini e in questo caso ha ritardato il calendario che era stato programmato per i lavori alle due strutture, redatto in modo tale da non ritardare l’avvio del nuovo anno educativo. I cantieri dei lavori sono stati avviati e stanno procedendo regolarmente, ma purtroppo non termineranno in tempo utile per la ripartenza dei servizi dal 1° settembre”.

Ecco perché il Comune di Vinci informa le famiglie che i servizi educativi del nido d’infanzia “Piccino Picciò” e dello spazio gioco “Piccoli a Villa Reghini” saranno riattivati a partire da mercoledì 23 settembre 2020.

“Siamo consapevoli che il ritardo nella ripartenza dei suddetti servizi provocherà disagi alle famiglie - prosegue Ciattini nella missiva - Ma la sicurezza degli edifici che ospitano i vostri figli è per noi un obbligo e una priorità essenziale che l’Amministrazione comunale non può e non deve trascurare”.

Nei giorni che precedono la riapertura dei servizi, i genitori saranno contattati dalle educatrici che forniranno le indicazioni sulle modalità d’ingresso.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa