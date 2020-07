Lavori Acque per la frazione del Turbone: mezzo milione l'investimento

Un intervento da quasi 500.000 euro che consentirà di risolvere i ripetuti problemi che si presentano in via della Pesa alle condutture dell’acqua.

Un lavoro risolutivo, programmato in stretta sinergia con l’amministrazione comunale già nel momento in cui venivano svolti i pur sempre necessari interventi tampone per risanare le singole rotture.

L’intervento, che migliorerà il servizio idrico nella frazione e nella parte sud-orientale del capoluogo, era già stato annunciato nel gennaio scorso e preventivato per l’estate 2020. Nonostante i periodi di stop, dovuti all’emergenza sanitaria, i lavori partiranno come da programma.

Ovviamente sono previsti cambiamenti di viabilità per consentire lo svolgimento dei lavori.

Via Lami - da fine luglio al termine dei lavori

- Senso unico di marcia nel tratto Compreso tra la via SP.12 Valdipesa e la via Marzabotto, in direzione di quest’ultima;

- divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata su ambo il lati, sull’intero tratto della via;

- obbligo di direzione a sinistra per via Marzabotto per i veicoli provenienti da via della Pesa

Via Cellini - da fine luglio al termine dei lavori

- senso unico di marcia in direzione di via Landini;

- divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata su ambo il lati.

Via Della Pesa - da fine luglio al termine dei lavori

- divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata su ambo il lati ,sul tratto della via interessato dai lavori;

- senso unico alternato di marcia con impianto semaforico interessante il tratto oggetto dei lavori;

- divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata su 6 stalli di sosta del parcheggio adiacente il campo sportivo di Turbone per posizionamento cantiere.

