Legge rimborsi, Marcheschi: "Proposta avanzata da FdI in pieno lockdown"

“Il Consiglio regionale della Toscana soltanto oggi ha riconosciuto, con una “legge toppa”, la proposta che Fratelli d’Italia fece già il 20 marzo in pieno lockdown: destinare parte delle indennità percepite dai consiglieri, come contributo solidale per l’emergenza Covid. Il Presidente Giani, negando la nostra proposta, ha fatto perdere l’occasione di promuovere un’azione di solidarietà consistente e spontanea che ora, in piena campagna elettorale, assume le sembianze di una toppa che non copre l’imbarazzo in cui ha trascinato tutto il Consiglio regionale -spiega il Consigliere regionale Paolo Marcheschi (Fdi)- Le dichiarazioni diffamatorie del Presidente Rossi hanno gettato un'ombra sul Consiglio che Giani avrebbe dovuto difendere con più determinazione e non creando ulteriori fraintesi. Ora è chiaro finalmente che non c’è niente di irregolare da restituire. Chi come me ha già compiuto, in momenti non sospetti, atti di liberalità anche più generosi di quanto stabilito oggi, aggiungerà un ulteriore contributo stabilito dalla legge”.

Link video della conferenza dei Capigruppo del 20 marzo 2020 quando il Presidente Giani respinse la proposta di Paolo Marcheschi di devolvere per solidarietà i rimborsi: https://drive.google.com/file/d/1_Kg4OBaqLgpszSLEMXytoZw4_wsuPNe9/view?ts=5f22f936

