Legge sui Rimborsi, dichiarazione dei consiglieri regionali Pd

“Questo atto trasforma in legge un indirizzo politico, una decisione che avevamo già preso sottoscrivendo i moduli per la devoluzione al bilancio del Consiglio regionale. Certamente si poteva essere più tempestivi, ma occorreva obbligatoriamente approvare una legge specifica. Abbiamo assunto un indirizzo politico chiaro circa la devoluzione delle mensilità di marzo e aprile 2020 e oggi abbiamo approvato con convinzione la legge che ci ha proposto il presidente Giani”

Così i consiglieri regionali del PD, in una nota congiunta, commentano l’approvazione della proposta di legge “Disposizioni urgenti in materia di rimborsi per l’esercizio del mandato dei consiglieri regionali durante il periodo di emergenza epidemiologica da Covid 19”.

Fonte: Ufficio Stampa