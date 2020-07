L'ennesima battaglia per chiedere nuovi fondi ai disabili

Da ieri mattina alle 10 alcune associazioni erano in presidio a Firenze, Piazza Duomo, palazzo Sacrati, per protestare per i diritti delle persone con disabilità e l'aumento dei fondi per la vita indipendente.

La Regione non incrementa più, da cinque anni, i fondi per progetti di "vita indipendente" per le persone con disabilità gravi.

Questi progetti sono essenziali per garantire una qualità di vita e rispettare il principio di autodeterminazione in base ai bisogni.

Luigi Gariano ha deciso di occupare, in segno di protesta, la sala Pegaso del palazzo di Presidenza della regione Toscana. Al momento della mia telefonata era stato negato l'ingresso anche alla moglie con respiratore e coperte ed stato consentito solo in tarda serata per consegnare respiratore e coperte.

"La mia protesta di occupazione dentro il palazzo andrà avanti ad oltranza ed altri amici sosterranno la protesta da fuori perché non li fanno entrare dentro. Non mi muoverò da qui!”

Abubakor Soumahoro: "Per essere felici dobbiamo avere l'audacia di avviare una rivoluzione capace di ricostruire le nostre anime e di rinnovare le nostre menti, decondizionarle dalla cecità del' individualismo”.

La mia domanda è di quanti gesti eclatanti ci sarà bisogno per avere diritti e non concessioni?

Eleonora De Martino