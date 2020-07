Liberazione di rapaci in Padule, evento in notturna a Castelmartini

Il Centro RDP Padule di Fucecchio organizza una liberazione pubblica di rapaci notturni, aperta a tutti gli interessati ma a numero chiuso, presso il Centro Visite della Riserva Naturale del Padule di Fucecchio, a Castelmartini.

Si tratta di animali provenienti dal Cetras - Centro Toscano Recupero Avifauna Selvatica di Empoli, che ha come fine il recupero, la cura, la riabilitazione e la reintroduzione in natura di avifauna selvatica in difficoltà, in particolare i rapaci.

Il Cetras, nato nel 1993 e gestito da volontari, organizza spesso iniziative con il Centro RDP Padule di Fucecchio soprattutto nell’oasi di Arnovecchio, che il Centro gestisce per conto del Comune di Empoli, ma anche in Padule, come in questo caso.

Sabato 1 agosto dalle 20 sarà aperto il Centro Visite con la possibilità di vedere le mostre e di partecipare ad una breve visita guidata all’idrofitario del Padule di Fucecchio, che in questo momento offre le splendide fioriture della Salcerella e dell’Ibisco palustre.

Il Centro è impegnato da anni nell’attività di monitorare in natura e mantenere in coltivazione, in vasche e mastelli, varie specie di piante palustri in grave pericolo o addirittura già estinte nel Padule di Fucecchio e nel Lago di Sibolla.

Dalle 20,30 circa è in programma una liberazione di rapaci notturni ed in particolare di alcuni esemplari di Barbagianni e Civetta: un'occasione unica per osservare dal vivo questi affascinanti animali ed assistere al momento emozionante del ritorno in natura.

L’evento è ad accesso gratuito (gradita la sottoscrizione della tessera del CETRAS a sostegno degli ospiti del centro recupero) ma a prenotazione obbligatoria e con un numero contingentato di partecipanti.

Al Centro Visite alcune semplici norme per la sicurezza: obbligo di mascherina, di disinfettarsi le mani con il gel fornito all’ingresso e di mantenere la distanza interpersonale di un metro (ad esclusione dei gruppi familiari).

La prenotazione si fa esclusivamente per email all’indirizzo del Centro RDP Padule di Fucecchio fucecchio@zoneumidetoscane.it inviando un nominativo di riferimento, il numero dei partecipanti e un recapito telefonico per eventuali comunicazioni.

Fonte: Centro RDP Padule di Fucecchio