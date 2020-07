Malore per una 85enne mentre era in mare nelle acque antistanti la spiaggia libera sulla Passeggiata a Viareggio. La donna era stata avvistata river in acqua dai bagnini che quindi l'hanno portata a riva cercando di rianimarla. La donna è morta nel tragitto verso l'ospedale Versilia. Sul posto è intervenuta anche la capitaneria di porto.