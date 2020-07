Metanizzazione, assemblea pubblica a Cireglio

Si è svolta ieri sera, mercoledì 29 luglio, alle 21, nella sede della Croce Rossa di Cireglio, l'assemblea pubblica organizzata dal Comune di Pistoia sul progetto di metanizzazione che riguarda Cireglio, Castello di Cireglio e Le Piastre. Erano presenti gli amministratori comunali e i tecnici di Toscana Energia.

A giugno la giunta ha approvato il progetto di fattibilità per realizzare la rete del gas metano nelle frazioni di Le Piastre, Cireglio e Castello di Cireglio. Ha preso così il via l’iter amministrativo che porterà a estendere in questa area collinare un’opera di pubblica utilità. Si prevede la posa in opera di 12,25 chilometri di nuove tubazioni per 580 famiglie. I lavori saranno eseguiti da Toscana Energia con spese a suo carico; gli utenti dovranno pagare solo l’allaccio. Gli interventi sono previsti nel biennio 2021-2022.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa