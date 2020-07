PD, Eugenio Giani alla cena in corso Mazzini a Santa Croce

La cena su corso Mazzini, organizzata dal Partito Democratico di Santa Croce sull’Arno, ha visto la presenza di circa 200 persone. Nell’anno in cui abbiamo dovuto rinunciare alla tradizionale festa dell’Unità per attenerci alle normative rese necessarie dalla pandemia da Covid, è stato importante e significativo trovare un tempo ed uno spazio per incontrarci e per segnalare l’apertura della campagna elettorale per le elezioni regionali che si terranno il 20 ed il 21 settembre. La segretaria di circolo, Ivetta Parentini, ha dato il benvenuto ai partecipanti ed agli ospiti; il sindaco Giulia Deidda ha ricordato l’impegno dell’Amministrazione in questi mesi e la capacità di continuare ad offrire, appena é stato possibile, servizi ritenuti essenziali dalla popolazione come i campi estivi. Tra i graditi ospiti il candidato alla Presidenza della Regione Eugenio Giani, i consiglieri uscenti Antonio Mazzeo, Alessandra Nardini e Andrea Pieroni. Tutti e tre hanno ricordato il lavoro svolto in questi anni e la volontà di continuare il lavoro iniziato 5 anni fa. Erano presenti anche Barbara Frosini, vicesindaco di Bientina ,e Antonietta Scognamiglio, consigliere del Comune di Pisa, due nuove candidate al consiglio regionale che presentano curricula interessanti per il nostro territorio sia dal punto di vista sociale che politico. Molti temi sono stati toccati, innanzitutto da Eugenio Giani, profondo conoscitore della nostra realtà locale. Primo fra tutti il valore dell’economia circolare, l’importanza della coesione sociale, il lavoro dei sindaci del territorio. La serata ha visto la presenza di Simone Giglioli, sindaco di San Miniato, e di Gabriele Toti, sindaco di Castelfranco. Presenti anche rappresentanti delle forze di maggioranza che hanno sostenuto la candidatura del sindaco ed oggi sostengono la candidatura di Eugenio Giani. Tutto è stata possibile grazie al lavoro dei volontari che hanno allestito una cena che, come sempre, ha riscosso un grande successo. Li ringraziamo di cuore per la loro generosità, allegria e competenza organizzativa.

PD Santa Croce