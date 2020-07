Seano, al via i lavori alla pista ciclabile

Sono stati avviati oggi i lavori sul secondo lotto della ciclopista che corre sull’argine del torrente Furba a Seano. Questo tratto, che va ad aggiungersi a quello preesistente, parte da via Don Minzioni e raggiunge la Statale. Si tratta dello stesso tratto di ciclabile che sarà collegato con la pista ciclabile che è in corso di realizzazione a Poggetto, nel comune di Poggio a Caiano. Le ciclopiste dei due comuni saranno infatti unite da una passerella ciclopedonale che attraverserà il torrente, per la quale sono stati effettuati i saggi il mese scorso, che sarà realizzata il prossimo anno.

“Stiamo puntando ad ampliare al massimo la rete di piste ciclabili del territorio comunale, oltre a sentieri e percorsi trekking, che si intersechino sempre di più con i percorsi ciclabili e pedonali dei comuni limitrofi”, dice il sindaco Edoardo Prestanti.

In particolare a Seano la pista ciclabile ha una doppia valenza cruciale: da un lato è funzionale anche alla scuola e favorisce la possibilità ai ragazzi di raggiungerla in bicicletta, dall’altro costituisce quello snodo cruciale per la rete di ciclopiste della piana, collegandosi alle piste di Poggio a Caiano e quindi di Prato e dell’area fiorentina.

“Viabilità verde, mobilità sostenibile e turismo lento, – aggiunge Prestanti – queste sono le parole chiave per una cura del territorio che guardi alla tutela dell’ambiente, all’attrattiva di un turismo consapevole ed attento, all’incentivo per i cittadini ad utilizzare sempre più metodi alternativi per muoversi nella piana. Viviamo in una delle aree italiane più inquinate: anche per questo ogni misura per preservare l’ambiente ed ogni soluzione alternativa per la mobilità urbana è fondamentale per tutelare la salute di chi ci vive”.

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio Stampa