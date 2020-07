Ri-generazione umana, il dossier per Volterra candidata italiana della cultura 2022

In occasione della consegna ufficiale del dossier di candidatura prende il via il 25 luglio Rigenerare umanità la rassegna che Volterra 2022 organizza per presentare, in maniera originale e senza formalismi, il progetto di Capitale italiana della cultura 2022.

A partire dal tema scelto per il 2022 Rigenerazione umana, si sviluppano 6 appuntamenti incentrati su altrettante direttrici del programma, con ospiti alcuni dei protagonisti della cultura contemporanea. Ogni incontro permetterà di approfondire i punti della candidatura e sarà l’occasione per cittadini e turisti per assaggiare, con oltre un anno di anticipo, il clima che si respirerà in occasione della Capitale italiana della cultura.

La rassegna parte proprio là dove si è svolta l’ultima tappa pubblica della candidatura: il Parco Fiumi, protagonista insieme ai cittadini della grande foto collettiva oggi parte integrante del dossier. Non a caso qui, nell’estate 2020 si svolge una parte del programma di Antisocial social Park, progetto ideato e gestito dall’Associazione studentesca Vai Oltre!¸a conferma dello sguardo della città costantemente volto al futuro.

Rigenerare umanità rappresenta un nuovo capitolo del percorso di Volterra e degli oltre 50 comuni che ne sostengono la candidatura a Capitale italiana della cultura 2022. Dopo l’adesione delle istituzioni e l’incontro di presentazione del percorso, la selezione e partecipazione di 21 giovani (7 volterrani, 7 toscani e e7 italiani) che hanno contribuito alla scrittura del dossier, gli incontri con i cittadini, il grande momento pubblico di fine febbraio con la presentazione dei contenuti poco prima dell’arrivo della pandemia, arriva finalmente il momento della nuova consegna del dossier, dopo lo slittamento sia della scadenza sia dell’anno. Il titolo infatti sarà assegnato per il 2022 (per il 2021 è stata confermata Parma che non ha potuto portare a termine il suo programma) e la scadenza per il dossier è fissata il 31 luglio. Volterra lo consegnerà con una settimana di anticipo.

RIGENERARE UMANITÀ – IL PROGETTO

In sei appuntamenti Rigenerare umanità racconta cosa Volterra offrirà in caso di vittoria ai cittadini e ai visitatori nel 2022.

Si comincia il 25 luglio con VOLTERRA SI RACCONTA, serata che vedrà protagonista il direttore del Museo Etrusco di Villa Giulia di Roma, Valentino Nizzo, che offrirà un panorama completo dei più recenti studi etruschi trasformati in narrazione accessibile a tutti, con un percorso di visita delle ricchezze archeologiche della città intervallate da letture dedicate ad uno dei popoli più affascinanti e misteriosi della storia del pianeta.

Si continua il 30 luglio quando, in occasione della presentazione al pubblico della terza edizione del Progetto pilota Per Aspera ad Astra- come riconfigurare il carcere attraverso la cultura e la bellezza, promosso da ACRI- (Associazione nazionale Casse e Fondazioni di origine bancaria), si parlerà dell’importante ruolo delle fondazioni bancarie nell’attivazione di processi culturali e artistici che creano inclusione.

L’8 e il 9 agosto si terranno si terrà invece nella Salina di Volterra lo spettacolo site specific della Compagnia della Fortezza, nell’ambito del Progetto Naturae, esempio forte e simbolo di rigenerazione umana e CURA dell’essere umano attraverso la cultura, tema centrale in tutto il percorso di candidatura.

Il 21 agosto e il 18 settembre ospiti due grandi protagonisti della cultura italiana: Guido Tonelli, fisico di fama internazionale, autore di best seller della divulgazione scientifica, per VOLTERRA CHE INNOVA, ci parlerà delle nuove leggi che abbiamo scoperto regolano l’universo in cui viviamo. Stefano Della Casa il 18 settembre, per VOLTERRITORIO, farà abitare la meravigliosa villa di Ulignano, riaperta per l’occasione, dai fantasmi delle più celebri narrazioni cinematografiche italiane, quelle prodotto da Franco Cristaldi, a lungo proprietario e residente nella villa, dove ancora si trovano i testi dei capolavori di registi come Fellini e Tornatore. In chiusura, il 19 settembre, tutto il dossier verrà discusso alla luce della pandemia globale con due ospiti d’onore, l’epidemiologo Paolo Vineis e il direttore di Rai Radio Tre, Marino Sinibaldi, che sta promuovendo in queste settimane una nuova trasmissione del titolo La Cura.

Rigenerazione Umana è un’iniziativa promossa da Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, Comune di Volterra, Comitato Volterra 2022 – Città candidata a Capitale Italiana della Cultura,

RIGENERARE UMANITÀ – IL PROGRAMMA

sabato 25 luglio

VOLTERRA CHE RACCONTA

Valentino Nizzo, direttore del Museo Etrusco di Villa Giulia (di) CHI sono gli etruschi? letture di Ibrahima Kandji ore 18, Parco Fiumi, Volterra giovedì 30 luglio VOLTERRA CHE INCLUDE Giorgio Righetti, Roberto Pepi e Armando Punzo PER ASPERA AD ASTRA

ore 18, Parco Fiumi, Volterra sabato 8 e domenica 9 agosto VOLTERRA CHE CURA Compagnia della Fortezza PROGETTO NATURAE ore 21, Capannone Nervi, Ex Salina di Stato Saline di Volterra

venerdì 21 agosto VOLTERRA CHE INNOVA Guido Tonelli, fisico Le nuove leggi dell'universo ore 18, Teatro Romano, Volterra venerdì 18 settembre VOLTERRITORIO Steve Della Casa, critico cinematografico Da Fellini a Tornatore. Franco Cristaldi, un produttore da Oscar ore 18, Villa Cristaldi, Ulignano

SABATO 19 settembre LA CULTURA AI TEMPI DEL COVID - VOLTERRA CHE SI CANDIDA Paolo Vineis, professore di epidemiologia all'Imperial College di Londra Marino Sinibaldi, direttore di Radio 3 Paolo Verri, direttore Volterra2022 ore 18, Teatro Persio Flacco

“Ri-generazione umana” è il titolo che abbiamo scelto per candidare Volterra a Capitale Italiana della Cultura nel 2022. Un titolo nato da una lunga esperienza della nostra città che ha saputo più volte, nel corso dei secoli, ri-generarsi. Un titolo nato prima della pandemia che dagli inizi del 2020 ha ridefinito ogni criterio sanitario, ma anche culturale, sociale ed economico in tutto il pianeta. Pandemia che ha costretto ciascuno di noi a fermarsi, ripensarsi, con autocoscienza e generosità verso il prossimo. Oggi più che mai ri-generazione significa ri-nascita. È la condizione necessaria per guardare da oggi con fiducia al futuro. Giacomo Santi, Sindaco di Volterra

Questo dossier coglie lo spunto, lo spirito, le richieste dei tempi difficili in cui viviamo prima ancora della competizione in cui si inserisce e si estende, sia in senso fisico e geografico, sia in senso storico e temporale. In meno di due mesi si sono aggregate intorno alla candidatura più di mille persone, il 10% della popolazione; 52 comuni, di un territorio di cui Volterra è il cuore pulsante, che raggruppano oltre 360.000 abitanti. Ciascuno ha capito di non dover lavorare per sé, ma di poter condividere un obiettivo più ampio, più vero, più duraturo. Paolo Verri, Direttore di candidatura

Volterra, insieme al territorio, vogliono diventare un luogo di sperimentazione di soluzioni inedite. Soluzioni ancora più necessarie ora per offrire i servizi di base della cultura e per continuare a crescere grazie ad un turismo di qualità che la pandemia ha pressoché azzerato. Ledo Prato, Coordinatore Piano strategico di Volterra e del territorio

Fonte: Ufficio Stampa