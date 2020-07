Riaprono il Museo della Grafica di Palazzo Lanfranchi e la mostra 'Hello World!'

Venerdì 31 luglio è prevista l’apertura straordinaria, al Polo Le Benedettine, della mostra “Hello World! L’informatica dall’aritmometro allo smartphone”, e la riapertura del Museo della Grafica dove ammirare la mostra “Olivetti@ Toscana.it. Territorio, Comunità, Architettura nella Toscana di Olivetti”, due mostre per un dialogo ideale tra due dei lungarni di Mezzogiorno.

L’entrata è libera in entrambi i casi. Gli ingressi sono contingentati, con possibilità di prenotare l’ingresso online, scegliendo data e ora. Per prenotarsi alla mostra “Hello World!” collegarsi al sito https://www.msc.sma.unipi.it/prenota-online/; per il Museo della Grafica il link è https://museodellagrafica.sma.unipi.it/prenota-online/.

La mostra “Hello World!” è un affascinante viaggio nel tempo che illustra l’evoluzione degli strumenti per il Calcolo, dalle prime macchine meccaniche, ai modelli di Apple e di smartphone. Nasce all’interno delle celebrazioni di Informatica 50, iniziativa dell’Università di Pisa e dal Dipartimento di Informatica, in collaborazione con il Museo degli Strumenti per il Calcolo, per le celebrazioni per i 50 anni dall’istituzione del Primo corso di Laurea in Informatica a Pisa.

La mostra sarà aperta solo venerdì 31 luglio e sabato primo agosto per poi riaprire a settembre. L’orario sarà 10-13 e 15-19. Sarà questa apertura straordinaria l’ultima occasione per vedere Enigma, la macchina cifratrice usata dai nazisti, nella seconda guerra mondiale, e la cui decodifica è stata condotta a Bletchley Park, dalla Government Code and Cypher School di cui faceva parte anche Alan Turing.

Fino a settembre, il Museo della Grafica di Palazzo Lanfranchi (Comune di Pisa, Università di Pisa) riaprirà al pubblico nel fine settimana, con i seguenti orari: venerdì: 17-20, sabato: 10-13 e 17-20 e domenica: 17-20. L’entrata è libera.

Sarà dunque possibile tornare al Museo e visitare le sue sale e i suoi ambienti. Un'occasione per ammirare la mostra “Olivetti@ Toscana.it. Territorio, Comunità, Architettura nella Toscana di Olivetti”, prorogata fino al 4 ottobre, e per vedere la selezione di opere delle collezioni presentate nell’anteprima digitale nell’ambito della rubrica “Opere, temi, artisti. Costruiamo una mostra virtuale”. In questi mesi, il Museo della Grafica di Palazzo Lanfranchi (Comune di Pisa, Università di Pisa) non si è infatti mai fermato, proseguendo la sua attività online.

Fonte: Università di Pisa - Ufficio Stampa