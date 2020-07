Rossi assessore a Signa dopo la fine del mandato: l'ipotesi prende sempre più piede

Una voce insistente, riportata inizialmente sul quotidiano 'La Nazione', porta a ritenere che dopo la fine del secondo mandato da presidente per Enrico Rossi si aprirebbero le porte del municipio di Signa come assessore. Il sindaco Giampiero Fossi, eletto lo scorso anno, ha ancora un posto libero in giunta. Quel posto, sempre secondo le ipotesi, sarebbe destinato al due volte governatore originario di Pontedera. Oggi, a margine della consegna della medaglia d'oro con il Pegaso alla Fondazione Cr Firenze, Rossi è stato interpellato sulla questione. Ha negato con vigore la possibilità di un posto da assessore regionale (posto che aveva già ricoperto nel decennio precedente all'elezione come presidente), ma "il resto lo vedremo e discuteremo". Nessuna chiusura dunque a questa possibilità, che non è stata esplicitamente negata nemmeno da Fossi.