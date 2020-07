Sono state rubate due bici in carbonio da 12mila euro in un garage di via Giuliani a Firenze. Il furto è stato scoperto nella mattinata di ieri (mercoledì 29 luglio) e dovrebbe essere avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì scorsi. Sul posto è intervenuta la polizia. Da quanto spiegato, per entrare nel garage e portare via le bici, i ladri hanno tranciato il bandone del garage con un paio di cesoie.