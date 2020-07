Torneo Città di San Gimignano, favoriti Ornago e Trusendi

Siamo giunti ai quarti di finale del Torneo Open maschile “Città di San Gimignano” (3.000 € di montepremi), organizzato dal Tennis Club San Gimignano e giunto alla quarta edizione. Oggi è il giorno dei quarti di finale e dell’esordio delle prime due teste di serie, da una parte il milanese Fabrizio Ornago, numero 413 del mondo e assiduo frequentatore di tornei Challenger, dall’altra Walter Trusendi, ex numero 299 al mondo e autentica icona del tennis toscano.

In questi giorni caldissimi e accompagnati da un buon pubblico, attento al rispetto delle regole vigenti, il main draw si è allineato ai quarti di finale con diverse certezze ed alcune sorprese. Non fa specie l’avanzata della testa di serie numero 3 Davide Galoppini: il 26enne livornese è un giocatore extra-lusso a queste categorie ed ha concesso appena un game al pur bravo Andrea Taliani, conquistando una sfida atomica contro il baby-fenomeno Luciano Taddeo Darderi, numero 9 al mondo tra gli under 18, piatto forte del programma serale dei quarti di finale.

Il forfait di due dei grandi favoriti della manifestazione, Daniele Capecchi e Federico Maccari, ha aperto sorprendenti scenari e varchi inaspettati per alcuni tennisti non attesi ai turni finali dell’open sangimignanese. Su tutti il fiorentino, tesserato per il Tc Prato, Davide Innocenti: con un gioco poco appariscente ma due gambe da maratoneta, ha vinto tre partite consecutive, ultima delle quali recuperando con grandissimo cuore uno svantaggio di 63 53 al favorito 2.3 Marco Miceli. Assolutamente inaspettato il quarto di finale tra Alessandro Marchetti e Augusto Virgili, bravissimo a superare il 2.2 Gianluca Acquaroli, che decreterà un semifinalista totalmente fuori pronostico.

Durante tutto il Torneo Open “Città di San Gimignano” l’ingresso al circolo è libero ma vincolato al rispetto delle norme igienico-sanitarie in vigore: per gli spettatori vige obbligo di indossare le mascherine, di misurazione della temperatura, divieto di assembramenti e obbligo di rispettare la distanza personale di almeno un metro e mezzo.

Fonte: Ufficio stampa