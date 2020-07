Un monitor per gli alunni disabili donato alla scuola di Castelfranco

La solidarietà non si ferma, nemmeno in questo periodo di difficoltà economica per tutti. Ne è dimostrazione la generosa donazione fatta all’Istituto Comprensivo “Leonardo Da Vinci” di Castelfranco di Sotto. La scuola ha ricevuto in dono un monitor touch screen da dedicare alle attività degli alunni disabili e ipovedenti.

A consegnare questo inaspettato regalo alla dirigente scolastica Maria Elena Colombai, alcuni giorni fa, sono stati Antonio Papini, presidente dell’Associazione con Leo nel Cuore e da Yuri Profeti e Manola Rossi del Gruppo I ragazzi del '68. La donazione è stata fatta in memoria della loro coetanea recentemente e prematuramente scomparsa Cinzia Ferri.

Acquistando il Monitor Touch Led Asus VT229H - uno schermo che in pratica funziona con lo stesso procedimento di un tablet - l’Associazione Con Leo nel cuore e il Gruppo I ragazzi del '68 hanno risposto ad esigenza specifica dell'Istituto scolastico. Grazie a questo strumento infatti i docenti potranno migliorare la qualità dell'apprendimento, in particolare per gli alunni disabili, ma non solo.

La collaborazione tra le due associazioni e la scuola è portata avanti già da anni e proseguirà anche in futuro.

La dirigente scolastica Maria Elena Colombai, a nome di tutto l’Istituto, ha ringraziato vivamente della donazione ricevuta, auspicando in una sempre più proficua partecipazione alle attività della scuola, tale da far conoscere sul territorio queste ottime iniziative.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa