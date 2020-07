Variazione di Bilancio, Pd-Questa è Empoli: "Sulla scuola investimento più importante"

Si è tenuto martedì 28 luglio l’ultimo consiglio comunale prima della pausa estiva ed è stata una seduta importantissima perché è stata approvata una variazione di bilancio molto coraggiosa:agevolazioni su tariffe e tributi e un investimento ingente sulla scuola.

“L’approvazione delle delibere in esame ha dato il via libera al taglio delle tasse (Tari, Imu, Cosap, pubblicità) per un totale di circa 600.000,00 euro a sostegno dei pubblici esercizi, in forte difficoltà economica per la pandemia da Covid-19”, spiega il capogruppo di Questa è Empoli, Andrea Faraoni. “Nella variazione di bilancio l’intervento più importante invece riguarda lo stanziamento di fondi per far sì che a settembre i nostri ragazzi tornino in classe in sicurezza. Si tratta di un importo totale di circa 1,3 milioni di euro tra parte corrente e parte investimenti a cui abbiamo dato convintamente voto favorevole: il rientro in classe degli alunni deve essere assolutamente una priorità e tale intervento va esattamente in questa direzione.”

“Una notevole manovra di bilancio con stanziamenti importanti per progettazione e realizzazione di opere per Empoli, da nuovi tratti di piste ciclabili a un piano di alberature sul territorio comunale, dalla progettazione del nuovo asilo Stacciaburatta di Ponzano a fontanelli dell’acqua nelle frazioni, dalla prosecuzione degli interventi in città riguardanti il progetto di innovazione urbana Hope fino alla progettazione dell’intervento su Palazzo Ghibellino”, gli fa eco il capogruppo del Partito Democratico, Simone Falorni. “Durante la seduta di consiglio è stata anche approvata definitivamente la variante urbanistica per realizzare due nuovi parcheggi nella frazione di Corniola. Concluso quindi l’iter burocratico, adesso gli uffici comunali possono procedere con quanto necessario all’esecuzione effettiva dell’opera richiesta dai cittadini della frazione.”

