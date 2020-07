Viareggio-Rèpaci, premi speciali a Dacia Maraini e Ilaria Capua

La Giuria del Premio Viareggio-Rèpaci, presieduta da Simona Costa, in occasione della novantunesima edizione, dedicata a due prestigiosi membri della Giuria recentemente scomparsi, PAOLO FABBRI e PIERO GELLI, ha conferito i seguenti Premi speciali:

PREMIO GIORNALISTICO a NATALIA ASPESI, protagonista e penna arguta e ironica del giornalismo italiano, attraverso la cui lente ha seguito dagli anni sessanta ad oggi, con sguardo acuto e originale, i profondi mutamenti della nostra società civile e politica.

PREMIO ALLA CARRIERA a DACIA MARAINI, magistrale scrittrice dal lungo e fecondo percorso narrativo, lirico, saggistico e drammaturgico, particolarmente attento, in prospettiva storica e documentaria, ai grandi temi sociali, alla condizione femminile, ai problemi dell’infanzia.

PREMIO DELLA PRESIDENTE a MASSIMO BRAY, già Ministro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, Direttore generale dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana, che ha raccontato in Alla voce cultura la sua esperienza di Ministro e le ragioni della centralità della cultura nella vita socio-politica di una nazione e nel dialogo pacificatore della cooperazione internazionale.

PREMIO VIAREGGIO 2020 a ILARIA CAPUA, medico veterinario di formazione, per oltre 30 anni ha diretto gruppi di ricerca nel campo delle malattie trasmissibili dagli animali all’uomo e del loro potenziale epidemico in laboratori italiani ed esteri. Nel 2008 la rivista Seed l’ha inserita fra le “Menti Rivoluzionarie” per esser stata una catalizzatrice di approcci più collaborativi nella ricerca sui virus influenzali promuovendo la condivisione dei dati su piattaforme open access. Oggi dirige il Centro di Eccellenza One Health dell’Università della Florida, che promuove l'avanzamento della salute come sistema integrato attraverso approcci interdisciplinari.

Ilaria Capua si è inoltre distinta, negli ultimi mesi, per il costante e generoso impegno nella lotta contro il COVID-19.

PREMIO “CITTÀ DI VIAREGGIO” a SANDRO LUPORINI, pittore e scrittore viareggino, artista originale e punto di riferimento della cultura contemporanea, che nella duplicità del suo percorso tra pittura e letteratura, quale coautore dei testi negli spettacoli teatrali di Giorgio Gaber, si inserisce a pieno nella grande tradizione che ha dato vita e connotato nel tempo il Premio “Viareggio”.

PREMIO INTERNAZIONALE “VIAREGGIO-VERSILIA” a MAURIZIO SERRA, diplomatico e scrittore, primo italiano a entrare, sul seggio che fu di Simone Veil, tra gli “immortali” dell’Académie française, autore tra l’altro di originali biografie dedicate a Malaparte, Svevo e D’Annunzio, nelle quali l’ampia documentazione si coniuga alla capacità narrativa. Insignito, per l’insieme della sua opera, del Prix de la Fondation Prince Pierre de Monaco, Maurizio Serra ha ricevuto, per le edizioni francesi delle sua biografie, il Prix Casanova e il Prix Goncourt de la Biographie 2011, il Prix Chautebriand 2018 e il Prix de l’Académie des Littératures 2019.

È stato inoltre conferito il Premio Opera prima-Narrativa ad ALBERTO ALBERTINI per La classe avversa, edito da Hacca.

Si ricordano inoltre le terne dei vincitori del premio “Giuria-Viareggio” nonché finalisti del premio “Viareggio-Rèpaci”. La Giuria, che tornerà a riunirsi in occasione della serata finale, proclamerà per ciascuna sezione il vincitore del premio “Viareggio-Rèpaci” nel corso della cerimonia che avrà luogo domenica 30 agosto 2020 alle ore 21 presso la Cittadella del Carnevale di Viareggio nel rispetto delle norme di sicurezze previste dal governo.

La conduzione della serata è affidata alla presentatrice e autrice tv Francesca Fialdini.

Narrativa

Paolo Di Paolo, Lontano dagli occhi, Feltrinelli

Lorenzo Mondo, Felici di crescere, Sellerio

Romana Petri, Figlio del lupo, Mondadori

Poesia

Luciano Cecchinel, Da sponda a sponda, Arcipelago Itaca

Mariangela Gualtieri, Quando non morivo, Einaudi

Paolo Ruffilli, Le cose del mondo, Mondadori

Saggistica

Giulio Ferroni, L’Italia di Dante. Viaggio nel paese della “Commedia”, La Nave di Teseo

Aldo Grasso, Storia critica della televisione italiana, Il Saggiatore

Vincenzo Trione, L’opera interminabile. Arte e XXI sec., Einaudi

La Giuria, presieduta da Simona Costa, è composta da Maria Pia Ammirati, Marino Biondi, Luciano Canfora, Ennio Cavalli, Marcello Ciccuto, Franco Contorbia, Francesca Dini, Emma Giammattei, Sergio Givone, Giovanna Ioli, Giuseppe Leonelli, Mario Graziano Parri, Gabriele Pedullà, Federico Roncoroni, Anna Maria Torroncelli. Segretaria letteraria è Costanza Geddes da Filicaia, coadiuvata da Erika Bertelli (segreteria organizzativa).

Premio Letterario Viareggio Répaci

