Afa Monterappoli, il corso Uisp per tutti

Quello nel parco dietro il palasport Aramini non sarà l'unico corso Afa attivo per tutto il mese di agosto. Anche a Monterappoli, nel giardino pubblico “Verde” a pochi passi dalla Casa del Popolo della frazione, gli atleti potranno frequentare l'attività fisica adatta nelle prossime settimane. Le lezioni organizzate dalla Uisp Empoli Valdelsa APS e tenute da operatori esperti e qualificati si terranno il martedì e il giovedì dalle 8 alle 9 di mattina. La grande partecipazione che si è registrata in queste settimane e le richieste da parte degli atleti di proseguire hanno, infatti, spinto ad arricchire la proposta di corsi Afa sul territorio. Dopo i mesi del lockdown, infatti, la Uisp Empoli Valdelsa APS ha cercato di riattivare le attività nel pieno rispetto delle norme anticontagio e sfruttando gli spazi aperti. Una volontà che è stata evidentemente premiata dalla grande voglia delle persone di tornare a muoversi in compagnia.

Le modalità di partecipazione rimangono le stesse. Per gli iscritti all'anno 2019/2020 è sufficiente presentarsi – con un asciugamano e una bottiglietta d'acqua – sul posto all'orario previsto, senza bisogno del certificato medico.

La Uisp Empoli Valdelsa APS continua il proprio lavoro per programmare le attività della prossima stagione, che salvo condizionamenti legati all'emergenza sanitaria, ripartiranno come di consueto da metà settembre con il fitness e da ottobre con l'Afa. Le proposte a cui si sta lavorando sono moltissime, in linea con quanto offerto negli ultimi anni. Decine e decine di corsi per tornare a svolgere attività motoria in compagnia, in forma accessibile e in piena sicurezza.

Fonte: Uisp Empoli Valdelsa