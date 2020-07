CNA, Artefacendo sbarca a Vallombrosa

Artefacendo, la mostra mercato dedicata da CNA al meglio dell’artigianato artistico, questo fine settimana, sbarca a Vallombrosa nei locali dell’ex segheria.

Un modo per valorizzare il meglio dell’artigianato artistico, della moda e del complemento d’arredo attraverso un format che prevede la contemporaneità delle fasi di produzione e di vendita al pubblico.

Durante Artefacendo, infatti, gli artigiani non si limitano a presentare il loro prodotto ma coinvolgono il visitatore nell’affascinante fase di realizzazione del manufatto grazie a dimostrazioni dal vivo e ad un vero e proprio trasferimento in mostra del processo produttivo solitamente apprezzabile soltanto in bottega.

“Il risultato è la trasformazione della mostra mercato in una vera e propria esperienza per il visitatore valorizzando altresì la qualità e l’unicità del prodotto creato ed offerto dai maestri artigiani” spiega Sandra Pelli, presidente CNA Valdarno Valdisieve che ha voluto fortemente organizzare l’evento.

Non solo artigianato, però, ma anche cibo a chilometro zero e laboratori artigiani per bambini e adulti: di ceramica a cura di Studio ceramico Giusti, di tornitura del legno, a cura di FD Coltelleria di Maurizio Figus, di cucina, a cura di Le teglie di Montetiffi, di tessitura, a cura di Laura Biagini e di economia circolare, a cura delll’artigiano-teatrante Beppe Allocca. Infine, la mostra dei lavori in ceramica eseguiti dai ragazzi della Scuola Media Statale Massimiliano Guerri di Reggello.

Artefacendo edizione speciale Vallombrosa, organizzata da CNA Valdarno Valdisieve, con il contributo di BCC Valdarno Fiorentino, Artex e il patrocinio di Comune di Reggello e Proloco Saltino Vallombrosa, si svolgerà sabato 1 agosto (orario 12-22) e domenica 2 agosto (orario 10-20, con lo street food fino alle 22).

Inaugurazione sabato 1 agosto alle ore 12, alla presenza di Sandra Pelli, presidente CNA Valdarno Valdisieve, Cristiano Benucci, Sindaco di Reggello, Tamara Ermini, vicepresidente CNA Firenze, Fabrizio Cecconi, direttore generale CNA Firenze e Paolo Bracaglia Direttore Generale BCC Valdarno Fiorentino.

Questi gli artigiani in mostra:

Atelier 747 (gioielli)

Coltelleria Maurizio Figus (coltelli artigianali)

Studio ceramico Giusti (ceramica artistica)

Il Chiosco di Monica (fiori)

Lofoio (moda)

Silvia serafini (arte)

Laura Biagini (moda)

Studio calcografico L’Ippogrifo (acqueforti)

Piero Lanini (pelletteria)

Ozio piccolo studio (moda)

Stamperia Egidio Miserocchi (tessile)

Le teglie di Montetiffi (terracotta)

Pelletteria Ral (pelletteria)

Luca Albizi (design)

Naturewit (ceramica)

Luciana Tesi (gioielli).

Street food di:

Pastificio La Fiorita (tortelli mugellani)

Birrificio artigianale Lorem Ipsum

Cala Gogò (gelato)

Boutique del Gusto Toscano (food truck)

Le tre api (miele)

Fonte: Ufficio stampa