Covid, la Lega in piazza a Gambassi Terme per ricordare le vittime nelle RSA

Domani sabato 1° agosto, dalle ore 9 alle ore 13 a Gambassi Terme, nella centrale Piazza Roma sarà allestito un gazebo di comunicazione politica della Lega per Salvini Premier. In merito, Marco Cordone (Consigliere Nazionale ANCI in quota Lega) e Marco Manuelli(Capogruppo consiliare Lega) dichiarano: "Al gazebo terremo sempre viva l'attenzione, sulle 4 vittime da Coronavirus della RSA 'Gino Incontri' , perchè c'è un'inchiesta della Procura ancora in corso e queste vittime chiedono giustizia e non devono finire nel dimenticatoio".-

Marco Cordone

Consigliere Nazionale ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia)

Gruppo consiliare Lega