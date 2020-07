‘Eccellenze in formazione’, Filo Firenze Fashion Academy tra le scuole dei mestieri d'arte

L’Associazione OMA - Osservatorio dei Mestieri d’Arte ha inserito FILO Firenze Fashion Academy tra le scuole dei mestieri d’arte presenti sul territorio nazionale. L’iniziativa prende il nome di ‘Eccellenze in formazione’ e ha come obiettivo orientare gli studenti interessati a percorsi di qualità nelle discipline artistiche collegate ai mestieri artigianali, fotografando la realtà italiana del sistema formativo pubblico, privato e aziendale. Del network fanno parte realtà d'eccellenza provenienti da ben dodici regioni italiane, divise in sei macro settori di insegnamento: oreficeria e gioielleria, pelletteria e calzature, pietre dure, falegnameria e restauro, sartoria, accessori e mestieri della moda, vetro e ceramica e multidisciplinari. Un utile strumento soprattutto per i giovani che si vogliono avvicinare professionalmente ad antichi mestieri d’arte tramandati in modo contemporaneo e attrattivo.

Trasferire antiche conoscenze alle generazioni future è la mission di FILO Firenze Fashion Academy che nasce per formare giovani artigiani creando un ponte tra scuola e impresa. Unendo le competenze dell'artigianato tradizionale all’innovazione tecnologica e informatica, consente agli studenti di imparare un mestiere e costruire solide basi di know-how tecnico. FILO Firenze Fashion Academy è stata aperta a ottobre 2017 come estensione di FILO Firenze Locations&Academy, una realtà di riferimento per l’organizzazione e la gestione di eventi nelle location fiorentine Palazzo Pucci e Spazio Reale. Concepita come scuola di eccellenza e competenza tecnica, prevede corsi di formazione in italiano e in inglese in particolare nell’ambito della pelletteria. Nelle due sedi, una nel centro di Firenze vicino al Duomo, e l’altra a Firenze Nord, si insegna in primis la manualità, elemento distintivo della scuola voluto da Laura Chini, da quindici anni attiva nel mondo della formazione. La scuola è un laboratorio creativo, dove gli studenti imparano a padroneggiare l'arte di realizzare borse, accessori e capi di abbigliamento in tutte le fasi, dal design allo sviluppo, produzione e controllo di qualità. Specializzata nella pelletteria e nella calzatura e dotata di macchinari di ultima generazione, la Fashion Academy prepara ad affrontare ogni fase della produzione con il supporto di sapienti professionisti attraverso una metodologia che prevede lezioni pratiche nei laboratori attrezzati delle sue sedi fiorentine di Palazzo Pucci e Spazio Reale.

FILO Firenze Fashion Academy rispondeva ai criteri di selezione dell’Associazione OMA tra cui l’approccio manuale e laboratoriale, il valore dell’offerta, spazi attrezzati, dispositivi tecnologici e vicinanza al mondo del lavoro. La peculiarità di FILO Firenze Fashion Academy rispetto ad altre scuole operanti nel settore moda è, infatti, quella di proporre solo ed esclusivamente corsi tecnici specialistici di formazione professionale sulla base di programmi didattici in linea con le esigenze dettate dalle aziende, a partire da quelle del territorio, che potranno in futuro attingere qui nuova forza lavoro.

“Tramandare il sapere è il fondamento della nostra civiltà dedita per tradizione alla manifattura e all’artigianato" afferma Luciano Barsotti, Presidente di OMA, in una nota diffusa dall’associazione. "L’esigenza di aggiornare ed orientare i giovani a una scelta in questo senso ha reso urgente l’indagine sulle opportunità formative di un territorio che rischia di smarrire del tutto le proprie competenze e maestranze, anche a causa di un significativo rallentamento del passaggio generazionale”.

Fonte: Ufficio Stampa