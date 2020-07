Empoli, Arriva il progetto Viva Vittoria in favore del centro Lilith

Il progetto Viva Vittoria, per la lotta alla violenza contro le donne, arriva a Empoli. Sarà la prima città in Toscana ad ospitare questa iniziativa, che ha già raggiunto grandi traguardi e sostenuto tante associazioni che si occupano di donne e bambini maltrattati in molte città italiane.

Viva Vittoria parte da lontano, più precisamente da Brescia, dove alcuni anni fa un gruppo di donne ha realizzato un gran numero di quadratini di lana all'uncinetto ricoprendo la Piazza della Vittoria bresciana con queste opere. I quadratini sono stati poi venduti e il ricavato donato ad una casa di accoglienza per donne e bambini maltrattati.

Il grande successo che questa iniziativa ha avuto sui social ha allargato sempre più l'evento ad altre città italiane, che hanno seguito l'esempio di queste donne bresciane, ottenendo risultati importantissimi. Adesso Viva Vittoria è arrivata anche ad Empoli, grazie al grande impegno di alcune donne empolesi, che insieme alle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli e Castelfiorentino, confrontandosi con le fautrici del progetto nelle altre città, hanno deciso di sposare la nobile iniziativa. Sono già tante le donne che con grande impegno e dedizione stanno realizzando quadratini di lana che in prossimità dell’ 8 Marzo, per la festa della donna, dovranno ricoprire la Piazza della Vittoria empolese. Saranno collegati tra loro con un filo rosso, colore simbolo della lotta contro la violenza. L'evento avrà anche la collaborazione e il patrocinio del comune di Empoli. L'obiettivo è dire no alla violenza sulle donne e destinare interamente il ricavato della vendita dei quadratini a lana a sostegno del Centro Aiuto Donna Lilith. Un mix di beneficenza e solidarietà, per combattere a gran forza contro un nemico ancora drammaticamente ben presente nella nostra società.

Una delle peculiarità di questa iniziativa è la grande solidarietà e l'unione che si crea tra le persone che collaborano con l'organizzazione, da ogni parte d'Italia, in una vera e propria rete unita da un obiettivo comune.

Chiunque volesse partecipare, o anche solo delle informazioni sul progetto, può trovare uno stand dedicato a Viva Vittoria a Pubblicamente Insieme, al Parco di Serravalle, a Empoli fino al 9 Agosto.

Successivamente, sarà possibile seguire le iniziative legate al progetto sulla pagina Facebook Viva Vittoria Empoli, oppure contattando le Pubbliche Assistenze Riunite al 3381593793 oppure allo 05719806.

Fonte: Ufficio Stampa