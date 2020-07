Festa finale per il primo centro estivo comunale al tempo del Covid

Si è chiuso ieri, 30 luglio, alla scuola primaria "Anna Frank" di Oste il centro estivo comunale. I bambini, come da tradizione, hanno fatto una festa finale, durante la quale hanno mostrato ai genitori i lavori svolti durante queste settimane trascorse insieme. Un campo estivo ancora una volta apprezzato e ben riuscito che ha superato a pieni voti la prova del Covid. Il Comune, infatti, è riuscito a garantire il servizio mensa nel rispetto delle normative anti-contagio e grazie all'impegno quotidiano della cooperativa La Ginestra - Consorzio Astir e dei giovani del servizio civile comunale sono state rispettati tutti i protocolli di sicurezza, come la misurazione della temperatura, l'igienizzazione, il distanziamento tra i vari gruppi.

« I bambini, dopo i mesi di isolamento, avevano tanto bisogno di un'esperienza di socializzazione e di gioco, che il centro estivo ha dato loro l'opportunità di vivere.- commentano gli assessori alle politiche sociali, Alberto Fanti e alla pubblica istruzione, Antonella Baiano, che ieri hanno salutato i bambini e le famiglie – Un importante servizio anche per le famiglie che hanno ripreso a lavorare. Inolte, ci preme sottolineare che il centro estiv comunale è inclusivo ed anche quest'anno ha accolto otto bambini con disabilità, consentendo loro di vivere un'importante esperienza di socializzazione con i propri coetanei».

Prossima tappa a settembre con il centro estivo comunale riservato ai bambini della scuola dell'infanzia che si svolgerà, in orario mattutino, nel parco di Villa Giamari. Anche a luglio i più piccoli hanno frequentato il centro estivo alla scuola dell'infanzia di via Micca a Bagnolo una sede diversa rispetto ai grandi, proprio per garantire la sicurezza e il distanziamento anti-contagio.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio Stampa