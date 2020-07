Firenze celebra Pellegrino Artusi, 'padre' della cucina italiana

Il 4 agosto 1820 nasceva a Forlimpopoli Pellegrino Artusi. Sono passati duecento anni e Firenze celebra l’anniversario della nascita del padre della cucina italiana con evento speciale: una cerimonia in piazza Massimo d’Azeglio 35. Il luogo scelto è quello davanti alla casa che ospitò per molti anni lo scrittore, gastronomo e critico letterario italiano, autore del celebre libro sulla cucina che è diventato un vero e proprio modello. “La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene” fu pubblicato nel 1891 ed ha avuto 111 edizioni, con oltre un milione di copie vendute.

Saranno presenti la vicesindaca Cristina Giachi, l'assessore alla cultura del Comune di Forlimpopoli Paolo Rambelli e Luisanna Messeri, promotrice dell'iniziativa e cuoca pop della tv, 'Marietta' ad honorem (il massimo riconoscimento che viene dato a chi promuove nome e figura dell’Artusi nel mondo) e autrice del libro “Le stories di #Artusi” (edito da Giunti) in cui ricostruisce tappa per tappa l'esistenza di Pellegrino sottolineandone il ruolo attivo nella vita culturale di Firenze capitale.

Interverranno lo storico Zeffiro Ciuffoletti, Fabio Picchi e Luciano Artusi.

Sono stati coinvolti nell'iniziativa, e saranno presenti con una delegazione, l'Unione regionale cuochi toscani (presidente Roberto Lodovichi), l'Associazione cuochi fiorentini (presidente Massimiliano Catizzone), l'Associazione ristoratori Firenze - Confcommercio (presidente Marco Stabile), la Venerabile Confraternita de’ Quochi e una rappresentanza degli istituti alberghieri toscani. (

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa