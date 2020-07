Good Monni e Cosa Losca al Teatrino al Pinocchio di San Miniato Basso

L’arena estiva per le famiglie il Teatrino al Pinocchio a San Miniato Basso, al Campo da Basket adiacente la casa culturale, un progetto del Teatrino dei Fondi, in collaborazione con il Circolo Arci e Casa Culturale di San Miniato e il Comune di San Miniato prosegue con un appuntamento tra musica e teatro!

il Teatrino al Pinocchio si conferma un’occasione di arricchimento per gli spettatori, per i bambini e per le famiglie, che hanno vissuto, nei mesi trascorsi, momenti difficili per la lontananza dalla loro quotidianità.

Martedì 4 agosto alle 21:30 è la volta di Good Monni, un omaggio musica-teatrale, con la voce di Pilade Cantini e la tromba di Angelo Italiano,.all'attore Carlo Monni (1943-2013), uomo di teatro e spalla cinematografica del primo Benigni.

Un viaggio attraverso le sue passioni poetiche e letterarie (da Bianciardi a Bukowski, da Campana a Cardarelli) e le sue passeggiate umane in un mondo fantastico lungo l'Arno e il Bisenzio.

Domenica 9 agosto tra gli appuntamenti per ragazzi, dagli 8 anni, Cosa Losca, di Marco Sacchetti e Silvia Nanni, con Claudio Benvenuti e Marco Sacchetti. In maniera ironica e divertente i protagonisti, i due funzionari più improvvisati della Repubblica italiana, cercheranno di spiegare nascita, organizzazione e modalità operative della criminalità. Uno spettacolo di impegno civile, dove il gioco comico dei protagonisti cerca di bilanciare l’importanza e la drammatica serietà del tema trattato, lasciando la possibilità di apprendere e riflettere sul valore della legalità e sulla lotta alla criminalità organizzata, concetti tanto cari a un altro giovane che ha avuto il coraggio di distinguersi, Peppino Impastato…

Il Teatrino al Pinocchio, è un esempio unico in tutta la Toscana, che ospita spettacoli per famiglie e bambini e teatro di prosa dal martedì al venerdì e tutte le domeniche, fino all’11 settembre.

