Lago di Fiorenzo, 124mila euro per riqualificare l'area dei giardini

Un accordo finalizzato alla realizzazione di interventi per la riqualificazione a fini turistici e messa in sicurezza dell'area dei giardini pubblici circostante il Lago di Fiorenzo a Montepiano, nel Comune di Vernio, con il quale la Regione si impegna a sostenere parte delle spese con 124mila euro, pari all'80% dell'intervento (il restante 20% sarà a carico ddel Comune di Vernio). Lo ha deciso la giunta con una delibera che ha approvato il testo dell'accordo, il cui contenuto è stato approvato dalle due amministrazioni al fine di migliorare la fruibilità dei giardini pubblici posti in riva al lago e rafforzare la competitività e valorizzazione a fini turistici di questo territorio montano.

Come si ricorderà, i forti temporali del dicembre 2017 provocarono il cedimento di una sponda del lago con la conseguenza che tutte le acque defluirono nel torrente Setta, che alimenta il lago, svuotandolo del tutto.

In attesa che partano gli auspicati lavori di ripristino dell’argine, Regione e Comune avvieranno quelli per l’adeguamento dell’area circostante il Lago che comprende la realizzazione di una nuova area giochi per bambini, il rifacimento del manto erboso dei giardini, l'installazione di arredi urbani, aree pic-nic e la realizzazione dell'illuminazione pubblica a led di tutta l'area. Così come da progetto preliminare/definitivo comprensivo di cronoprogramma già predisposto dal Comune di Vernio e parte integrante dell’Accordo. Prospiciente il lago ci sono degli impianti sportivi e uno chalet di proprietà della Regione.

“Con il sostegno a infrastrutture pubbliche in grado di favorire l’insediamento di nuove imprese e far tornare i turisti che dopo il crollo erano visitatori un po' spaesati per la mancanza dello specchio d’acqua, cerchiamo di aiutare le aree interne montane, come questa, che reggono in un prezioso equilibrio la propria comunità” afferma l’assessore regionale alle Attività Produttive e turismo Stefano Ciuoffo. “Con la riqualificazione e il miglioramento dell’accessibilità dell’area prospiciente il lago di Montepiano – prosegue Ciuoffo – anche ai fini di una valorizzazione turistica del territorio, restituiremo a questa stessa comunità un elemento prezioso per il proprio ecosistema migliorando quanto già esistente e realizzando nuove strutture”.

Il Comune di Vernio nell’ambito della più vasta programmazione di investimenti nel campo dello sviluppo turistico del proprio terreno montano aveva trasmesso alla Regione una dettagliata proposta di intervento nella quale l'amministrazione comunale considera prioritario realizzare le opere di ripristino dell’argine del lago. Del progetto la Regione ritiene opportuno sostenere il progetto per la valorizzazione anche ai fini turistici del territorio del Comune di Vernio, apprezzando in particolare il progetto inerente l’area adiacente il lago anche in chiave di sostenibilità ambientale. Oltre agli interventi già citati e realizzati nell'area dei giarcdini del lago è prevista la realizzazione di un parcheggio pubblico in fregio alla Badia di Montepiano.

"Un segnale importante - dichiara il sindaco di Vernio Giovanni Morganti - che dimostra la vicinanza della Regione e in particolare dell'Assessore Ciuoffo al nostro territorio, sappiamo bene che l'obbiettivo prioritario dell'amministrazione comunale di Vernio e della Regione è quello di ripristinare quanto prima l'invaso per il quale occorreranno oltre 2 milioni di euro, intanto questo intervento è una prima risposta che ci consentirà di offrire nuove opportunità per la fruibilità turistica dell'intera frazione di Montepiano".

Fonte: Regione Toscana