Lampioni Montelupo, in 8 anni tutti rinnovati con ultimo intervento

Otto anni fa è iniziato il progetto che ha previsto la progressiva sostituzione dei punti luce sul territorio comunale di Montelupo Fiorentino, da impianti ormai desueti a sistemi di nuova generazione ad alta efficienza energetica. Ciò ha consentito un risparmio medio all’anno di 120.000 euro rispetto alla situazione preesitente.

La giunta ha approvato un nuovo progetto che prevede la sostituzione di 210 punti luce dislocati in varie zone a Camaioni, Ponterotto, Tirintana, parcheggio dei Pozzi, Samminiatello, via del Piano a Fibbiana, parcheggio davanti alla stazione ferroviaria.

L’importo complessivo dell’intervento è di 100.000 euro, di cui 90.000 euro a carico dello stato e si prevede un ulteriore risparmio medio all’anno di 23.000 euro.

«Efficienza e sostenibilità ambientale: questo progetto che portiamo avanti ormai da anni in maniera costante coniuga questi due aspetti. La sostituzione dei vecchi impianti consente di risparmiare risorse economiche consistenti e nello stesso tempo di ridurre l’impatto sull’ambiente. Ci sono anche vantaggi in termini gestionali, in quanto i nuovi impianti possono essere controllati da remoto e sono tutti targettizzati, questo permette di intervenire in modo puntuale in caso di guasti», afferma l’assessore all’ambiente Lorenzo Nesi.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa