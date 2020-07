L'Empoli ce l'ha fatta, anche se a fatica e grazie più alle altre che a se stessa. La squadra di Marino è ai playoff dopo la vittoria per 0-2 a Livorno, la prima nella storia degli azzurri al Picchi. L'hanno decisa due bei tiri di Antonelli e La Mantia, uno per tempo. Il primo turno playoff sarà in gara secca al Bentegodi col Chievo. Qui tutte le info.