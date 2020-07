Ospedale Versilia, Montemagni (Lega): "Mancano medici al pronto soccorso"

"Purtroppo-afferma Elisa Montemagni, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega-non è la prima volta che ci occupiamo delle carenze di personale all'ospedale Versilia e stante la scarsa propensione a risolvere i problemi da parte dell'Asl competente, temiamo che non sarà nemmeno l'ultima. Come segnalato puntualmente dal Fials mancano almeno cinque medici al Pronto Soccorso, ma anche a livello d'infermieri e Oss, l'attuale pianta organica pare non essere sufficiente. Il Covid-19 ha messo sotto stress il personale del predetto nosocomio che, però stante le citate lacune, si è visto addirittura ridurre il numero di giorni a disposizione per le meritate ferie. D'altronde se manca una precisa programmazione e gli appelli anche su questo delicato e atavico tema, cadono, colpevolmente, nel vuoto, ecco che ci si ritrova in un continuo ed insopportabile stato di precarietà. A farne le spese, purtroppo-conclude Elisa Montemagni-sono, oltre che i professionisti operativi nella struttura sanitaria, pure i pazienti che, pur assistiti al meglio, potrebbero comunque risentire della descritta criticità."

Fonte: Gruppo Lega - Ufficio stampa