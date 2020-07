Padule, Spinelli (SCE): "No al nuovo regolamento, maglie allargate per la caccia"

“Ho votato contro al Regolamento del Sistema delle riserve naturali regionali "Padule di Fucecchio" (Fi e Pt) e "Lago di Sibolla" (Lu) e relative aree contigue, approvato ieri dal Consiglio regionale. Il Regolamento arrivato in Consiglio rappresentava un punto di caduta accettabile, frutto di un lunga mediazione. Purtroppo gli emendamenti portati direttamente in Aula dall’Assessore Fratoni, approvati con i voti del PD, hanno apportato un notevole peggioramento. Prevedendo la possibilità di portare munizioni in piombo all’interno delle aree contigue, dove l’uso del piombo è vietato, e allargando troppo le maglie per quanto riguarda gli appostamenti di caccia. Per questo il mio voto è stato contrario. E credo che purtroppo abbiamo perso un'occasione”.

“Si tratta della più estesa area umida interna d’Italia, una zona riconosciuta d’importanza internazionale per gli aspetti ambientali e della biodiversità, che rappresenta una notevole attrattiva turistico-naturalistica per la nostra Regione. Un patrimonio da tutelare e valorizzare che purtroppo da tempo attraversa una situazione di stallo, per la mancanza di un sistema di gestione condiviso che tenga insieme tutti gli attori in campo, a partire dal Centro di Ricerca e Documentazione che per oltre 20 anni ha gestito le attività di manutenzione e di visita dell’area, associazioni ambientaliste, agricoltori, cacciatori e i fruitori dell'area per attività naturalistiche ed escursionistiche".

E’ quanto dichiara la consigliera regionale Serena Spinelli (Sinistra Civica Ecologista) in merito al nuovo Regolamento del Sistema delle riserve naturali regionali "Padule di Fucecchio" (Fi e Pt) e "Lago di Sibolla" (Lu) approvato ieri in Consiglio regionale.