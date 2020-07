Passi da Principiante, dal boscone di Forcoli a Villa Saletta

Il terzo appuntamento con i percorsi di Passi da Principiante si svolge nel Comune di Palaia tra boschi, campi incontaminati e strade che si alternano tra ripide e pianeggianti. Il percorso da Forcoli a Villa Saletta è di difficoltà media, conta quasi 14 km di gambe in movimento e tocca un punto massimo di 280 metri di altezza. Durata di circa 3 ore, prendendola con calma.

Come sarà già chiaro si parte da Forcoli, dove si può comodamente parcheggiare la macchina ai piedi del 'Boscone', nel piazzale in via del Bosco. Per arrivare all'inizio del sentiero basterà addentrarsi nel viale alberato di fronte al piazzale e giungere così all'entrata della foresta forcolese. Vari punti del percorso sono segnalati dai cartelli di Palaiatrekking, la Rete Sentieristica del Comune di Palaia.

Mappa

Una volta lasciato alle spalle lo stradone sterrato si presenta di fronte all'avventuriero del week end, e non solo, un bivio: prendere per Casolare e proseguire. Questa è una passeggiata senza eccessi di fatiche grazie anche alla generosa ombra regalata dagli alberi del bosco che vi faranno camminare protetti dal sole e al fresco per quasi metà della camminata. Dal 'Boscone' in poi non resta altro che salire, superare il Casolare (segnalato) e salire ancora, fino ad uscire dal fitto tetto delle fronde della vegetazione e venire ricoperti dalla luce del sole. Eccovi arrivati tra campi coltivati, viti ordinate in fila e balle di fieno, il classico ma sempre meraviglioso paesaggio Toscano. Superata una sbarra di ferro, indicata dal punto 21 di Palaiatrekking, svoltate a sinistra e continuate a camminare. Da questo momento in poi, per qualche altro km, il terreno resterà quasi sempre pianeggiante e sterrato, in buona parte all'ombra ma anche in salita.

Il paesaggio dopo il Boscone

Quando scorgerete tra la vegetazione un cartello in legno che riporta l'incisione 'Fagnana' bene, non sarà quello il momento di farvi scoraggiare né dal caldo né dalla fatica perché di lì a breve il paesaggio cambierà, facendovi tagliare il traguardo.

Metà del percorso

Continuando ancora e passando dalla compagnia dei grossi alberi boschivi fino ad un contorno di olivi, inizierete a sentire ogni tanto il rumore delle macchine che corrono sull'asfalto. Ecco che vi affaccerete alla Strada Provinciale Palaiese.

Strada Provinciale Palaiese: a destra della foto Villa Saletta, a sinistra Partino e Palaia

In questo momento il percorso si interrompe e potete scegliere tre opzioni. Uno, se siete troppo stanchi tornate indietro ripercorrendo gli stessi passi fatti in precedenza, rientrando nel 'Boscone' e tornando alla vostra macchina parcheggiata a Forcoli. Due e tre sono per i più coraggiosi, audaci e sprezzanti della fatica (infatti, per quanto mi riguarda, ho optato per la prima scelta) ma ripagheranno sicuramente l'ulteriore sforzo. A destra, in brevissimo tempo, potrete raggiungere il borgo di Villa Saletta, gioiello oggi disabitato nel palaiese da visitare assolutamente. La seconda opzione, più difficile ma non infattibile, è quella di svoltare a sinistra e proseguire sulla Strada Provinciale Palaiese, superando Partino fino a Palaia.

Se deciderete, come hanno deciso i miei muscoli in maniera indipendente (mi hanno obbligato) di tornare alla macchina, la passeggiata sarà più semplice dell'andata e magari, in un orario più fresco.

Margherita Cecchin