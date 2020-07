Protezione civile, mascherine e Covid 19. L'attività al magazzino 'La Chiusa'

Su proposta del consigliere delegato alla Protezione civile Massimo Fratini, il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze ha approvato all'unanimità un schema di convenzione fra Metrocittà e Regione Toscana per la gestione coordinata degli spazi del centro logistico 'La Chiusa', nei pressi di Calenzano, durante l'emergenza sanitaria. La Regione ha proposto, con riferimento al periodo compreso tra il 17 marzo 2020, quando è stato attivato il sistema di distribuzione delle mascherine (e l’utilizzo del magazzino), e il 31 dicembre 2020, la destinazione alla Città Metropolitana di 10 mila euro per il rimborso delle spese sostenute.

Fratini ha ricostruito le diverse tappe della vicenda. Fin dal 2004 la Regione Toscana aveva individuato il Centro Operativo “La Chiusa” come uno dei “magazzini regionali di area” per il deposito dei beni mobili regionali di pronto impiego per attività di protezione civile, e nell’anno 2005 era stato assegnato alla Città Metropolitana di Firenze un contributo per la ristrutturazione di un edificio da destinare appunto a magazzino.

Nel 2006 è stato siglato un accordo tra Regione Toscana e Provincia di Firenze che disciplinava la collaborazione tra i due enti per l’integrazione e l’utilizzo delle risorse (umane, strumentali e beni immobili) in materia di protezione civile ed in particolare la messa a disposizione di una porzione del magazzino 'Co La Chiusa'

Con l'emergenza sanitaria legata al Covid, per il ritiro, deposito e distribuzione ad enti ed amministrazioni del territorio regionale delle mascherine, la Regione ha utilizzato il magazzino e si è avvalso della partecipazione e collaborazione del personale della Città Metropolitana di Firenze, nello svolgimento delle attività necessarie per la distribuzione.

Il Centrodestra per il cambiamento, con l'intervento del consigliere Paolo Gandola, ha motivato il favore alla delibera per “l'importante attività svolta grazie al magazzino della Chiusa”.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze