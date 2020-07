Riscaldamento globale, in Toscana aumento di quasi 2°C

La temperatura media nei comuni italiani rispetto a cinquant'anni fa è cresciuta di 2,2 gradi centigradi, toccando picchi di oltre 4 gradi in alcune aree del Paese. Lo rivela la *ricerca realizzata da OBC Transeuropa nell’ambito del progetto In Marcia con il Clima che consente di conoscere con precisione la variazione di temperatura per ciascun comune italiano dagli anni '60 a oggi.

Si tratta di dati indicativi ma allarmanti, considerando le proiezioni diffuse dalle Nazioni Unite, secondo cui il pianeta non sarà in grado di sopportare un aumento medio mondiale di 1,5 °C.

Un limite che, con l’inerzia attuale, dovrebbe essere superato tra il 2030 e il 2050. Con conseguenze catastrofiche. Al momento il livello climatico medio globale, rispetto all’inizio dell’era industriale che viene considerata come riferimento, si è alzato di 1,1°C.

Guardando all’Italia la situazione è preoccupante. Le nostre province stanno registrando pericolosi incrementi: ben 72 su 110 province totali (il 65%) superano la media continentale (+1,990°C). Fra le realtà più colpite spicca Brindisi, la più riscaldata d’Italia, che secondo quanto riporta l’osservatorio ha subito un riscaldamento di +3.12° C gradi. Appena sotto le città metropolitane Roma (3,07°) e Milano (2,85°), al secondo e quarto posto, sul podio anche Sondrio (2,98°), al terzo posto. In ordine fino alla 20esima posizione troviamo Latina (2,79°), Vicenza (2,76°), Monza Brianza (2,73°), Bolzano-Bozen (2,71°), Lecce (2,69°), Taranto (2,68°), Campobasso (2,67°), Verbano-Cusio-Ossola (2,66°), Reggio Calabria (2,65°), Pordenone (2,63°), Varese (2,61°), Bergamo (2,58°), Verona (2,56°), Brescia (2,56°), Treviso (2,54°) e Frosinone (2,53°).

La regione che ha registrato l’incremento maggiore è il Lazio (+2,66 °C), seguita da Trentino-Alto Adige (+2,57 °C) e Lombardia (+2,56 °C).

Il campanello d’allarme suonato dall’Osservatorio non è passato inosservato all'ex euro-parlamentare Marco Cappato (Tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni e fondatore di EUMANS!, il movimento di cittadini europei attivo sullo sviluppo sostenibile) attualmente attivo a livello internazionale con stopglobalwarming.eu, l’unica iniziativa formale già incardinata istituzionalmente sul tema in alternativa all'inerzia della UE, una ICE (Iniziativa dei Cittadini Europei) nata da un’idea avanzata da 27 Premi Nobel e 5.227 scienziati e che vanta la fiducia di personalità del mondo della cultura e dello spettacolo come il climatologo L.Mercalli, e artisti come G. Salvatores, O.Toscani, G.Muccino, Pif, Fedez, T.Gelisio, M.Maionchi, G.Covatta N. Zilli, N.Marcorè, G.Innocenzi, C.Capotondi, G.Muccino, Arisa, Pif e P.Pardo.

Stopglobalwarming.eu, promossa insieme a esperti come Alberto Majocchi (Professore Emerito di Scienza delle Finanze all'Università di Pavia) e Monica Frassoni (ex co-Presidente del Partito Verde Europeo), al raggiungimento del milione di firme chiederà alla Commissione Europea di impegnarsi a elaborare la proposta legislativa di fermare il riscaldamento globale spostando le tasse dalle persone all'ambiente, e dunque tassando le emissioni di CO2 e riducendo le tasse sul lavoro. Secondo la proposta, chi emette anidride carbonica in Europa pagherebbe un prezzo a tonnellata (dai 50 euro iniziali a 100 dopo 5 anni) incentivando il risparmio energetico e le fonti rinnovabili. Il ricavato andrebbe a beneficio dei lavoratori, con una riduzione delle tasse in busta paga. In questo modo l’Unione Europea potrebbe ricavare un tesoretto di 180 miliardi di euro all’anno per ridurre la pressione fiscale sui lavoratori europei.

Per raggiungere il milione di firme necessario, notizia dell’ultim’ora, è appena stato prorogato di 6 mesi il termine inizialmente fissato al 20 luglio 2020, e ora spostato al 20 gennaio 2021.

“Il compromesso raggiunto a Bruxelles sul tema dei cambiamenti climatici non è all'altezza della gravità dell'emergenza climatica – dichiara Cappato - I Governi nazionali hanno messo sul tavolo una proposta (tassazione compensativa alla frontiera ed eventuale estensione dei diritti di emissione a nuovi settori produttivi dal 2023) del tutto insufficiente, che rischia di essere rivista al ribasso nel corso dell'iter legislativo. Soltanto i cittadini europei possono ora mettere sul tavolo le proposte che i Governi non hanno avuto il coraggio di fare. Se riusciremo a raccogliere un milione di firme da almeno 7 Stati membri, la Commissione europea sarà così formalmente obbligata ad esprimersi su una proposta finalmente adeguata ad affrontare l'emergenza climatica.

“Ci auguriamo – conclude Cappato - che anche Greta Tumberg, i firmatari dell'appello “Voglio un pianeta così” promosso del Parlamento Europeo e i sindaci italiani che proveremo a coinvolgere singolarmente vogliano cogliere questa opportunità di incardinamento istituzionale di un progetto concreto, in assenza del quale anche le loro richieste -come tutte quelle di chi non si accontenta dell'accordo di ieri- rischiano di rimanere senza nemmeno una risposta da parte della Unione europea”.

* I dati utilizzati per lo studio sono quelli prodotti da Copernicus e dallo European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) rielaborati da OBCT/EDJnet nel contesto del progetto In Marcia con il Clima https://www.europeandatajournalism.eu/ita/Chi-siamo/Altri-progetti/In-Marcia-con-il-Clima

PROVINCIA VARIAZIONE TOTALE REGIONE DI APPARTENENZA 1 Brindisi 3,124421252 PUGLIA 2 Roma 3,078781428 LAZIO 3 Sondrio 2,98237212 LOMBARDIA 4 Milano 2,856231567 LOMBARDIA 5 Latina 2,790760484 LAZIO 6 Vicenza 2,763994853 VENETO 7 Monza e della Brianza 2,737691709 LOMBARDIA 8 Bolzano-Bozen 2,71394322 TRENTINO 9 Lecce 2,697594896 PUGLIA 10 Taranto 2,682495226 PUGLIA 11 Campobasso 2,678741706 MOLISE 12 Verbano-Cusio-Ossola 2,661730566 PIEMONTE 13 Reggio di Calabria 2,652552425 CALABRIA 14 Pordenone 2,637001335 FRIULI 15 Varese 2,610202979 LOMBARDIA 16 Bergamo 2,588093368 LOMBARDIA 17 Verona 2,56773911 VENETO 18 Brescia 2,5648734 LOMBARDIA 19 Treviso 2,542955669 VENETO 20 Frosinone 2,532726818 LAZIO 21 Udine 2,514159031 FRIULI 22 Enna 2,508217222 SICILIA 23 Pescara 2,505420694 ABRUZZO 24 Teramo 2,490242897 ABRUZZO 25 Belluno 2,468300148 VENETO 26 Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 2,45111279 AOSTA 27 Novara 2,443110776 PIEMONTE 28 Lodi 2,438210638 LOMBARDIA 29 Chieti 2,436643765 ABRUZZO 30 Matera 2,42357216 BASILICATA 31 Trento 2,411776507 TRENTINO 32 Lecco 2,399736289 LOMBARDIA 33 Biella 2,391037072 PIEMONTE 34 Cremona 2,371329787 LOMBARDIA 35 Ascoli Piceno 2,369128653 ABRUZZO 36 Messina 2,367797163 SICILIA 37 Mantova 2,344499464 LOMBARDIA 38 Como 2,33417098 LOMBARDIA 39 Benevento 2,333145599 CAMPANIA 40 Cagliari 2,323250059 SARDEGNA 41 Crotone 2,322943542 CALABRIA 42 Gorizia 2,311443258 FRIULI 43 Rieti 2,296507671 LAZIO 44 Cosenza 2,279009327 CALABRIA 45 Ogliastra 2,26758096 SARDEGNA 46 Foggia 2,261453667 PUGLIA 47 Pavia 2,245074258 LOMBARDIA 48 Vibo Valentia 2,240060629 CALABRIA 49 Perugia 2,211211386 UMBRIA 50 Isernia 2,190932773 MOLISE 51 Caserta 2,185703494 CAMPANIA 52 Modena 2,165356371 EMILIA ROMAGNA 53 Fermo 2,160595517 MARCHE 54 L'Aquila 2,159751676 ABRUZZO 55 Salerno 2,158437643 CAMPANIA 56 Napoli 2,150098607 CAMPANIA 57 Vercelli 2,139844714 PIEMONTE 58 Terni 2,138459975 UMBRIA 59 Macerata 2,11186736 MARCHE 60 Reggio nell'Emilia 2,110248266 EMILIA ROMAGNA 61 Potenza 2,106985641 BASILICATA 62 Medio Campidano 2,101494795 SARDEGNA 63 Avellino 2,072241555 CAMPANIA 64 Trieste 2,070521004 FRIULI 65 Viterbo 2,070235783 LAZIO 66 Palermo 2,070095816 SICILIA 67 Imperia 2,063418745 LIGURIA 68 Prato 2,055042393 TOSCANA 69 Bari 2,049380442 PUGLIA 70 Piacenza 2,041377523 EMILIA ROMAGNA 71 Padova 2,029900078 VENETO 72 Barletta-Andria-Trani 1,999125922 PUGLIA 73 Parma 1,981246397 EMILIA ROMAGNA 74 Pistoia 1,981200214 TOSCANA 75 Oristano 1,977280263 SARDEGNA 76 Catanzaro 1,966897604 CALABRIA 77 Bologna 1,959857654 EMILIA ROMAGNA 78 Carbonia-Iglesias 1,925406913 SARDEGNA 79 Nuoro 1,912291305 SARDEGNA 80 Ancona 1,900695623 MARCHE 81 Caltanissetta 1,89359104 SICILIA 82 Arezzo 1,878438472 TOSCANA 83 Lucca 1,864280322 TOSCANA 84 Alessandria 1,831942205 PIEMONTE 85 Massa-Carrara 1,814495042 TOSCANA 86 Cuneo 1,813312872 PIEMONTE 87 Pesaro e Urbino 1,760237266 MARCHE 88 Catania 1,744880388 SICILIA 89 Savona 1,742048626 LIGURIA 90 Agrigento 1,722012167 SICILIA 91 Firenze 1,719558608 TOSCANA 92 La Spezia 1,683391662 LIGURIA 93 Grosseto 1,64254258 TOSCANA 94 Genova 1,623067556 LIGURIA 95 Siracusa 1,57154745 SICILIA 96 Forlì-Cesena 1,55615447 EMILIA ROMAGNA 97 Venezia 1,549601938 VENETO 98 Siena 1,537667072 TOSCANA 99 Rovigo 1,530774659 VENETO 100 Ferrara 1,501982846 EMILIA ROMAGNA 101 Asti 1,473703024 PIEMONTE 102 Ragusa 1,467792238 SICILIA 103 Torino 1,442132427 PIEMONTE 104 Rimini 1,42119815 EMILIA ROMAGNA 105 Livorno 1,361559858 TOSCANA 106 Ravenna 1,358913189 EMILIA ROMAGNA 107 Sassari 1,338442234 SARDEGNA 108 Pisa 1,327746752 TOSCANA 109 Trapani 1,188184448 SICILIA 110 Olbia-Tempio 1,030652989 SARDEGNA

Fonte: Ufficio stampa