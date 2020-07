Summer Pontigiano, la soluzione per gli eventi di Ponte Buggianese

L’amministrazione comunale di Ponte Buggianese in collaborazione con il Centro Commerciale Naturale organizza la prima edizione del Summer Pontigiano, che sostituirà, a causa del covid-19, gran parte del denso programma di feste paesane predisposto per il 2020. A partire da domani 31 luglio e fino al 28 agosto tutti i venerdì sera in Piazza Banditori ed in Via Matteotti ci saranno serate di musica e cultura e spettacolo.

Domani sera lo spettacolo teatrale sarà inscenato dalla “Compagnia degli Aironi” con la collaborazione con il coro “D’Altrocanto” porteranno in scena un reading teatrale tratto dal Decamerone di Boccaccio, intervallato da musiche dal sapore medioevale.

Per la serata del 31 luglio le novelle scelte sono “Chicchibio” e “Le Gru”, calandrino e l’elitropia, il maiale imbolato.

Nelle prossime serate, grazie alla sinergia createsi fra l’Amministrazione e varie Associazioni del territorio, saranno offerte al pubblico varie iniziative che si svolgeranno sempre in Piazza Banditori e Via Matteotti:

• 7 agosto Serata dai Pianeti alle stelle con l’Associazione “Gli Astrofili” e Musica con “Diseredi Crociani”;

• 14 agosto Superbingo accompagnato dalla musica anni 70/80 di DJ Masterfalcon;

• 21 agosto Minisfilata sotto le stelle “Moda Style”

• 28 agosto Live Show con Federico e …..

Inoltre il 24 agosto, in Piazza Magrini, si svolgerà la terza edizione di Musicando con Eleonora a cura della “Filarmonica Ferruccio Nucci”

Vi aspettiamo numerosi a partire dalle ore 21.00 per delle serate di spensieratezza mantenendo il rispetto della normativa covid-19.

Fonte: Comune di Ponte Buggianese