Ufficiale, Alessandro De Vitis torna al Poggibonsi

L’U.S. Poggibonsi S.R.L. annuncia l’arrivo del difensore classe 1994 Alessandro De Vitis.

Per De Vitis, centrale di 193 cm, si tratta della quarta avventura con i colori giallorossi, indossati dal 2013 al 2015 in Lega Pro Seconda Divisione ed in Serie D, nuovamente nel massimo campionato dilettantistico 2016-2017 e nell’Eccellenza 2018-2019.

Ex Colligiana, Scandicci e Lentigione, De Vitis annovera oltre 100 presenze in maglia Poggibonsi.

Nella scorsa stagione è stato in forza all’Orvietana, venendo indicato da tutti gli addetti ai lavori come uno dei migliori difensori dell’Eccellenza Umbria.

Le prime dichiarazioni di Alessandro De Vitis: “Ci tengo a ringraziare il Direttore Aiazzi. La trattativa si è conclusa rapidamente. Nonostante fossi reduce da un anno ad Orvieto dove mi ero trovato molto bene, la mia volontà fin dall’inizio del calciomercato è sempre stata quella di tornare al Poggibonsi, maglia che ho sempre vestito con orgoglio e dedizione.

Conosco già molti compagni e questo è senza dubbio un vantaggio.

Sono inoltre contento di riabbracciare mister Calderini, che mi ha già allenato a Scandicci.

Abbiamo l’obbligo morale di fare bene. Lavoreremo con grande abnegazione per toglierci delle soddisfazioni tutti insieme”.