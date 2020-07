'Un figlio di nome Erasmus' al CineMarioMonicelli

Aperto.. per ferie nel mese di agosto il CineMarioMonicelli di Castelfiorentino. Il primo film del mese in programmazione è "Un figlio di nome Erasmus". Le 'Iene' Luca e Paolo in una commedia con Ricky Memphis e Daniele Liotti. Quattro amici quarantenni tornano a Lisbona per il funerale di Amalia, con cui tutti ebbero una storia ai tempi dell'Università, e scoprono che la donna ha messo al mondo un figlio. Chi di loro è il padre?

La programmazione proseguirà per tutto il mese di Agosto con "Il delitto Mattarella"; "Gli anni più belli"; "Lontano lontano" e "Volevo nascondermi".

I biglietti possono essere acquistati la sera stessa, ma poiché il numero dei posti disponibili è inferiore al solito per rispettare il distanziamento, è preferibile prenotare per mail all'indirizzo cinemariocastelfiorentino@gmail.com entro le ore 12 del sabato, oppure recandosi nella biglietteria del teatro nell'orario di apertura (sabato dalle 9,30 alle 12,30). Al momento della prenotazione va specificato se si tratta di conviventi o congiunti, per i quali non occorre il distanziamento. Viene raccomandato di arrivare con qualche minuto di anticipo rispetto alle ore 21,30 perché l'ingresso in sala sarà un po' meno fluido del solito per il rispetto delle norme di sicurezza.

Il prezzo del biglietto di ingresso sarà di € 3,00 per tutti i giorni di proiezione.

Il film "Un figlio di nome Erasmus" è in programmazione al Cinema Mario Monicelli nei seguenti orari :

SABATO 1 AGOSTO ORE 21,30

DOMENICA 2 AGOSTO ORE 21,30

MARTEDI' 4 AGOSTO ORE 21,30

