Ustionati operai in un'azienda di Santa Croce, non sono gravi

Incidente sul lavoro in un'azienda di produzione di macchine per la conceria in via Cristoforo Colombo a Santa Croce. Questa mattina attorno alle 11.15 pare che ci sia stata una grande fiamma nell'area dell'azienda dedicata alle verniciature che ha investito alcuni lavoratori. Sul posto sono accorse tre ambulanze (Misericordia di Santa Croce e Pubbliche assistenze di Fucecchio e Castelfranco) e una pattuglia dei carabinieri. In un primo momento è stato attivato anche l'elisoccorso Pegaso, però mai fatto decollare. In totale sono due gli operai che hanno subito ustioni, fortunatamente non gravi.