Via del Nugolaio a Cascina, Confcommercio: "Il Comune l'ha dimenticata"

“Il progetto di recupero dell'ex stabile commerciale Desio&Robé è sicuramente una buona notizia. Peccato che sia l'unica per l'area industriale di via del Nugolaio, che in tutti questi anni è stata completamente abbandonata a sé stessa dal Comune”. Non usa giri di parole il presidente di Confcommercio Cascina Marcello Mosca per descrivere la situazione della principale arteria della zona industriale e commerciale di Navacchio. “Premesso che la riqualificazione di uno storico edificio dell'area, dove troveranno spazio nuove attività e che contribuirà alla creazione di nuovi posti di lavoro, è sicuramente un fatto positivo, non possiamo stare in silenzio davanti alla totale assenza di interventi constatata in questi anni, e a maggior ragione dopo i progetti presentati per via del Nugolaio e strade limitrofe”.

Mosca fa riferimento alle proposte di Confcommercio per combattere il degrado e migliorare la fruibilità dell'area. “Idee condivise da commercianti e imprenditori e che giacciono in chissà quale cassetto del Comune. Per risollevare l'area industriale serviva un intervento deciso contro l'incuria che purtroppo regna sovrana, come dimostrano i rifiuti abbandonati, la scarsa illuminazione, i marciapiedi rovinati e ricoperti dagli arbusti e in alcuni casi inutilizzabili, per non parlare della vegetazione che in alcuni tratti di strada impedisce la visibilità. E pensare che sono gli stessi commercianti a farsi carico della pulizia e della potatura delle piante negli spazi pubblici”. Tra i temi caldi, secondo il presidente di Confcommercio Cascina, c'è quello della viabilità. “È progettata in un modo tale da causare continuamente ingorghi e traffico congestionato, soprattutto nel fine settimana, e servirebbe un sistema che garantisca il passaggio dei pedoni da un lato all'altro della strada in completa sicurezza, visto che ora sono costretti a scavalcare il guardrail per attraversare la strada. Di tutto questo purtroppo non abbiamo visto traccia”.

“Via del Nugolaio è stata completamente ignorata” commenta il responsabile territoriale di Confcommercio Provincia di Pisa Luca Favilli. “In tre anni non abbiamo visto alcun intervento, e il recupero dell'ex stabile Desio&Robè, seppur positivo, è una goccia nel mare, mentre per il resto finora è stato perso solo tempo. A questo punto speriamo che il prossimo sindaco e assessore al commercio di Cascina dedichino a via del Nugolaio e all'area industriale di Navacchio l'attenzione che meritano”.

Fonte: Confcommercio Pisa - Ufficio stampa