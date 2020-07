Viareggio, Sandro Bonaceto presenta la coalizione che sosterrà la sua candidatura

A un passo dall’avvio della campagna elettorale, Sandro Bonaceto presenta la coalizione che sosterrà la sua candidatura alle Amministrative di Viareggio. Si chiamerà Viareggio Libera: un gruppo ampio ed estremamente coeso capace di distinguersi per la totale assenza di vincoli all’appartenenza politica e il desiderio di ciascuno di impegnarsi per introdurre un nuovo modello di governo per Viareggio. Un solo imprescindibile vincolo: i valori fondamentali della nostra Costituzione.

Viareggio Libera conta già cinque liste civiche: Al cuore di Viareggio, interamente composta da giovanissimi in rappresentanza dei propri coetanei e delle necessità delle nuove generazioni; la lista civica del candidato si chiamerà Bonaceto Sindaco; Più Democrazia per Viareggio e Torre del Lago è il nome della lista che conta il maggior numero di persone note alla scena politica locale e tra le fila del Partito Democratico; a seguire, Viareggio per l’Ambiente, per riaffermare i valori della tutela del nostro ambiente e dei diritti degli animali sotto l’egida di un progetto a lungo termine; infine la lista Viareggio Verde, Civica, di Sinistra.

A breve, la coalizione aprirà la propria campagna con un evento pubblico durante il quale presentare i candidati e i dieci punti cardine del programma elettorale, ai quali si affiancheranno a seguire progetti concreti e immediatamente attuabili per ogni quartiere della città: dal Parco al traffico veicolare, passando per la sicurezza dei quartieri, lo sport, una dignitosa manutenzione del verde pubblico e il rilancio dei luoghi più rappresentativi dell’identità di Viareggio. Intanto, già nei prossimi giorni saranno inaugurate le prime due sedi del gruppo a Viareggio e Torre del Lago.

Fonte: Ufficio Stampa