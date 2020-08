Auto si ribalta più volte in A11, grave una ragazza

Alle 17:30 di oggi i vigili del fuoco del comando di Prato con tre automezzi e sette unità sono intervenuti in autostrada A11, al km 25, direzione mare, per un incidente stradale.

Per cause ancora in fase di accertamento, un'autovettura ha perso il controllo ribaltandosi più volte.

Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto. I due occupanti, rimasti feriti in modo serio sono stati condotti in ospedale dalle due ambulanze del 118 intervenute.

Uno di questi, una ragazza, portata direttamente a Careggi. Sul posto anche la Polizia Stradale.