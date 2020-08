Carabinieri a cavallo per la sicurezza del litorale nel Pisano

I Carabinieri a cavallo sono una realtà dell’Arma. Impiegati spesso in zone dove l’accesso ai veicoli a motore è interdetto da una variabile di impedimenti, sono sovente presenti in aree di montagna, nei boschi e nelle riserve naturali protette.

La Stazione Carabinieri Forestali “San Rossore-Reparto a Cavallo” ha competenza anche sulla Marina di Vecchiano, ricompresa nel Parco Naturale di Migliarino, San Rossore e Massacciuccoli; le pattuglie a cavallo, impiegate nella salvaguardia del patrimonio faunistico e floreale dell’area, svolgono un delicato compito a tutela della sicurezza dell’area in questione e sono in sinergico contatto con le pattuglie della linea Territoriale dell’Arma che normalmente assicurano un servizio di vigilanza e pronto intervento in caso di emergenza.

In questo periodo estivo, i frequentatori del litorale hanno avuto modo di osservare la silente e vigile presenza dei Carabinieri a cavallo di San Rossore sui tratti di spiaggia e nella pineta retrostante; essi sono solo l’essenza più prossima di un modulo di controllo del territorio che, come detto, declina un più articolato paradigma di sicurezza. I binomi pattugliano la costa, segnalando la presenza di eventuali criticità ad un più complesso dispositivo di sicurezza, facente capo alla Centrale Operativa del Comando Provinciale di Pisa che ha il compito di gestirle in un quadro più ampio. I controlli in questi giorni si stanno concentrando anche sulla presenza segnalata, specialmente in orari serali e notturni, di furti e danneggiamenti ai danni di residenti e bagnanti ed, in ultimo, sull’accensione di falò non consentiti sulla spiaggia.

Fonte: Legione Carabinieri “Toscana” Comando Provinciale di Pisa