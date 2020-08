Chiusa a chiave durante l'incendio, salvata donna a Sesto Fiorentino

Incendio in un'abitazione di Sesto Fiorentino con una donna salvata mentre si trovava all'interno della casa con la porta chiusa a chiave. I vigili del fuoco di Firenze, Calenzano e Firenze Ovest hanno tratto in salvo la donna in camera da letto tramite l'autoscala posizionata verso l'appartamento di viale Togliatti. Oltre ai pompieri anche i sanitari inviati dal 118 hanno preso in carico la donna. Sul posto 3 mezzi e 12 unità dei vigili del fuoco, con l'intervento che si è chiuso intorno alle 16.50.