Due auto ribaltate, ma per fortuna pochi feriti. Questo il bilancio di un incidente avvenuto alle 14 circa sulla variante Aurelia, all'altezza di Populonia sulla carreggiata in direzione Roma. Due auto si sono scontrate e i vigili del fuoco di Piombino hanno messo in sicurezza l'area. Le persone erano riuscite a uscire dai mezzi. Il traffico è rimasto interrotto per un breve periodo.