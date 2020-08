Furto in un appartamento a Pisa, due denunce

Hanno rubato in un appartamento in centro a Pisa, due persone sono state denunciate. La polizia ha rintracciato due dei tre ladri che hanno portato via oro e materiale elettronico da una casa in centro.

La sistematica e capillare visione delle telecamere cittadine ha permesso di ricostruire non solo l’esatta dinamica del furto ma anche tutti gli spostamenti degli autori e permetterne l’identificazione. L’attività d’indagine continua per l’identificazione del terzo soggetto.